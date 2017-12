Kazne za upotrebu pirotehničkih sredstava 100.000 dinara

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da izmene zakona o javnom redu i miru predviđaju povećanje zaprećenih novčanih kazni za remećenje javnog reda i mira upotrebom pirotehničkih sredstava u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara. Sadašnjim zakonom ta kazna je u visini od 10.000 do 50.000 dinara. Takođe, za remećenje javnog reda i mira upotrebom oružja biće zaprećena kazna od 100.000 do 150.000 dinara, rekao je Rebić. "Smatram da ćemo...