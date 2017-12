Đukanović: Ni Istok ni Zapad neće uticati na mene

- U slučaju da se kandidujem, možete biti apsolutno sigurni da na to neće imati ama baš nikakav uticaj bilo čija sugestija, savet ili pritisak, dolazio on sa Istoka ili sa Zapada. Uostalom, nikada i niko ni sa jedne istocne ili zapadne adrese sa mnom nije razgovarao na taj način. Nikada - rekao je Đukanović u intervjuu za Pobjedu, prenosi RTCG. Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, on je ocenio da je "atmosfera linča i...