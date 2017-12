Vučić: Uspešan dan za Srbiju, a Makron sigurno pre leta dolazi u Srbiju

- To je veoma važna vest za Srbiju - istakao je Vučić. Kako je naveo, on je francuskom kolegi rekao da ga neće nigde tako dobro i lepo dočekati kao u Srbiji, na šta je Makron uzvratio da veruje u to. - Aleksandre, dolazim sigurno pre leta u Srbiju - preneo je njegove reči srpski predsednik i naveo da je na pitanje Makrona kada bi bilo najbolje i najlepše da dođe, njegov odgovor bio - na proleće. - Makron je na to rekao da dolazi pre leta...