Skupština usvojila povećanje penzija i plata u javnom sektoru u 2018. godini

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o budžetskom sistemu, kojim je predviđena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2018. i povećanje penzija za pet odsto i plata u javnom sektoru od pet do 10 odsto.Troškovi budžeta zbog povećanja zarada u javnom sektoru iznosiće 35 milijardi dinara, a kad se obračuna naplata poreza i doprinos na te zarade, trošak će biti 21 milijardi dinara, odnosno 0,4 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP).Smanjenje zarada i penzija od novembra 2014. godine, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su po oceni Vlade Srbije najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.Po računici Vlade Srbije, primena tih mera delovala je na pad učešća zarada u BDP-u sa oko 12 odsto u 2014. godini na 9,8 odsto u 2017. godini.Izmenama Zakona o budžetskom sistemu omogućena je povičica penzija obračunata na decembarska primanja. Procenjeno je da je ta povišica od pet odsto za sve penzionere fiskalno održiva, a da će 86,6 odsto penzionera (svi penzioneri sa penzijama do 37.000 dinara) imati penziju veću od one koju su primali pre sprovođenja programa konsolidacije.Penzije su kao i plate u javnom sektoru umanjene od novembra 2014. godine i povećane su od januara 2016. za 1,25 odsto, a od januara 2017. za 1,5 odsto. Njihovo učešće u BDP trebalo bi da padne se 13 odsto, koliko je iznosilo u 2014. godini, na 11 odsto u 2019. godini.Rashodi budžeta zbog isplate uvećanih penzija biće veći za 25 milijardi dinara, što iznosi 0,5 odsto BDP-a.