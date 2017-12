Putin: Kijevski nacionalisti mogu da ponove Srebrenicu

Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je na redovnoj godišnjoj pres-konferenciji da će biti samostalni kandidat na izborima za predsednika Rusije. On je još rekao da vidi ozbiljna dostignuća u radu Donalda Trampa. Prema rečima predsednika Rusije, on računa na podršku partija i javnih organizacija, bez obzira na to što će ići na izbore kao samostalni kandidat. On je dodao da zasad nije odredio rukovodioca svoje predizborne kampanje,...