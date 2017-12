Šarčević: Škole prikrivaju zaposlene

Prosvetni sistem bio truo do granica koje ne mogu da se naslute i zato je potrebno da se potpuno reformiše, ocenio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i izrazio uverenje da će do septembra biti mesta za oko 2.000 novih kadrova. Šarčević u razgovoru za Večernje novosti tvrdi da direktori škola na razne načine prikrivaju više od 2.000 zaposlenih. On je rekao da je analizom 40 odsto škola otkriveno da je 900...