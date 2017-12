Rusija nudi pomoć: Spremni smo da posredujemo u pregovorima između SAD i Severne Koreje

"Rusija je spremna ukoliko je obema stranama to potrebno i ukoliko to žele. Nemoguće je postati posrednik između dve strane ako samo jedna strana to traži, tako da je ovde potrebna volja obe strane. Pošto Pjongjang i Vašington učestvuju u svađalačkoj retorici, spremnost Rusije je očigledna kako bi se utro put deeskalaciji napetosti", poručio je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi TASS. Rojters navodi da Moskva već dugo...