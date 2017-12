Danas hladno, ali pretežno sunčano

U toku dana biće pretežno sunčano. U toku noći, na severu će doći do naoblačenja, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura će biti od minus 4 do 1 C, najviša od 4 C do 9 stepeni. U Beogradu će ujutru biti slabog mraza, dok će u toku dana biti pretežno sunčano. U toku noći doći će do umerenog naoblačenja. Vetar slab, promenljivog...