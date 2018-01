Putin: Hvala vam što verujete u Rusiju

"Za nas, Nova godina je porodični praznik. Slavimo ga kako smo to činili u detinjstvu: sa poklonima i iznenađenjima, posebnom toplinom, iščekujući važne promene. One će doći ako se svi budemo sećali naših roditelja, brinuli o njima, cenili svaki minut proveden s njima, ako razumemo našu decu, njihove težnje i snove, da podržavamo one koji su pored nas, one kojima je potrebna naša velikodušnost", poručio je Putin. U novogodišnjem obraćanju,...