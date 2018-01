Cvetković: Zadovoljan sam, odigrali smo vrhunski 30 minuta

Foto: A. Dimitrijević / RAS Srbija Jovica Cvetković "Orlovi", koji i dalje nisu kompletni, odlično su parirali protivniku u prvom poluvremenu, do 40. minuta su imali aktivan rezultat, a onda je došlo do pada, što su izabranici Veselina Vujovića iskoristili i došli su do trijumfa. - Zadovoljan sam s obzirom na sve što smo prošli dosad. Odigrali smo vrhunski prvih 30 minuta. S obzirom na povrede igrača, nismo mogli da izdržimo u istom tempu....