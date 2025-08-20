Kecmanović nadigrao Kovačevića u Vinston-Sejlemu

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Vinston-Sejlemu, pošto je u drugom kolu pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 7:6(7:5).

Pre nepune dve nedelje Aleksandar Kovačević, trenutno 71. reket sveta, izgubio je u Sinsinatiju od Hamada Međedovića, a danas ga je u Vinston-Sejlemu ponovo eliminisao srpski teniser. Ovoga puta Miomir Kecmanović, posle dva odigrana seta koja su trajala ukupno sat i 33 minuta. Teniseri su u ranoj fazi prvog seta razmenili po brejk, a zatim je Kecmanović pri vođstvu od 5:4 napravio još jedan. U drugom setu nije bilo brejka, pa je odlučivao taj-brejk. Kecmanović je