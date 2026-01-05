Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Valensija?

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Valensija?

Košarkaši Crvena zvezda dočekuju Valensiju u utorak u meču 20. kola Evrolige.

Crvena zvezda ovaj duel dočekuje posle prvog trijumfa u elitnom takmičenju nad Efesom u Istanbulu i pobede nad Ilirijom u Ljubljani u ABA ligi. Posle 19 kola izabranici Saše Obradovića imaju 11 trijumfa, dok je Valensija na prvom mestu sa dve pobede više. Prenos meča koji počinje u 20 časova (igra se u Hali „Aleksandar Nikolić“) možete gledati na kanalu Arena 1 Premijum
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaLjubljanaValensijaEvroligaABA ligaIstanbulSaša Obradović

