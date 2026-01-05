Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mega - Beč u ABA ligi

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mega - Beč u ABA ligi

Košarkaši Mege dočekaće od 19.00 ekipu Beča, u okviru 13. kola B grupe ABA lige.

Biće ovo duel dve najslabije rangirane ekipe u B grupi, a Mega u ovaj duel ulazi kao veliki favorit. Ipak, ne mogu se košarkaši Mege pohvaliti najsjajnijim rezultatima u poslednjim mečevima, pošto su u pet poslednjih duela upisali svega jedan trijumf, uz četiri poraza, iako, ruku na srce, nisu imali baš jednostavan raspored u tim mečevima. Sa druge strane, Beč ima takođe svega jednu pobedu u poslednjih pet odigranih mečeva, dok u ABA ligi imaju svega dve pobede od
