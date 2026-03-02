Odložena utakmica Partizana u Evroligi

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Odložena utakmica Partizana u Evroligi

Utakmica 30. kola Evrolige između Partizana i Dubaija koja je zakazana za četvrtak biće odložena.

Razlog je aktuelna politička situacija na Bliskom istoku i nemogućnost košarkaša i delegacije Dubaija da polete sa tamošnjeg aerodroma ka Beogradu. To je ovog jutra potvrdio Ostoja Mijailović gostujući na televiziji K1. "Informacije sa kojima raspolažemo, a jutros smo razgovarali sa čelnicima Dubaija, oni neće poleteti za Beograd ni danas, ni sutra... Ta utakmica će biti odložena", rekao je Mijailović.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Odlaže se utakmica Partizana? Haos u Evroligi, ovo su najnovije informacije

Odlaže se utakmica Partizana? Haos u Evroligi, ovo su najnovije informacije

Nova pre 9 minuta
Evroliga otkazala 3 utakmice zbog rata: Partizan neće igrati, jedan tim ima još veći problem

Evroliga otkazala 3 utakmice zbog rata: Partizan neće igrati, jedan tim ima još veći problem

Mondo pre 18 minuta
Ostoja Mijailović: Nije u pitanju samo Dubai, već cela sezona

Ostoja Mijailović: Nije u pitanju samo Dubai, već cela sezona

Sport klub pre 48 minuta
Kakofonija u Tel Avivu - Makabi i Hapoel "zaratili" oko odlaganja utakmice

Kakofonija u Tel Avivu - Makabi i Hapoel "zaratili" oko odlaganja utakmice

Sportske.net pre 1 sat
Igrači Partizana i Dubaija još uvek "zarobljeni", utakmica će biti odložena

Igrači Partizana i Dubaija još uvek "zarobljeni", utakmica će biti odložena

RTS pre 1 sat
Ostatak sezone u Evroligi doveden u pitanje

Ostatak sezone u Evroligi doveden u pitanje

Sportske.net pre 1 sat
Ostoja Mijailović: Nastavak Evrolige doveden u pitanje, meč sa Dubaijem se odlaže

Ostoja Mijailović: Nastavak Evrolige doveden u pitanje, meč sa Dubaijem se odlaže

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBliski IstokAerodromEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Poznati polufinalisti. Jedinstvo na penale pobedilo u Beloj Palanci. U polufinalu Radnički, Balkanski, Tanasko Rajić i…

Poznati polufinalisti. Jedinstvo na penale pobedilo u Beloj Palanci. U polufinalu Radnički, Balkanski, Tanasko Rajić i Jedinstvo!

Plus online pre 38 minuta
Poruka Novaka Đokovića studentima u Los Anđelesu: Deset odsto života je ono što nam se dešava…

Poruka Novaka Đokovića studentima u Los Anđelesu: Deset odsto života je ono što nam se dešava…

Danas pre 44 minuta
Vreme je za potpis Harija Kejna!

Vreme je za potpis Harija Kejna!

Sportske.net pre 13 minuta
Kod Turaka svi moraju da igraju, a mi smo imali vrhunac krize kulta reprezentacije: Čović svestan da Srbija ide u pravom smeru!…

Kod Turaka svi moraju da igraju, a mi smo imali vrhunac krize kulta reprezentacije: Čović svestan da Srbija ide u pravom smeru!

Hot sport pre 43 minuta
On je najveći promašaj u istoriji Partizana: Pitanje je samo ko je insistirao na dovođenju Parkera?!

On je najveći promašaj u istoriji Partizana: Pitanje je samo ko je insistirao na dovođenju Parkera?!

Hot sport pre 8 minuta