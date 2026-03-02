Odložena utakmica Partizana u Evroligi

Utakmica 30. kola Evrolige između Partizana i Dubaija koja je zakazana za četvrtak biće odložena.

Razlog je aktuelna politička situacija na Bliskom istoku i nemogućnost košarkaša i delegacije Dubaija da polete sa tamošnjeg aerodroma ka Beogradu. To je ovog jutra potvrdio Ostoja Mijailović gostujući na televiziji K1. "Informacije sa kojima raspolažemo, a jutros smo razgovarali sa čelnicima Dubaija, oni neće poleteti za Beograd ni danas, ni sutra... Ta utakmica će biti odložena", rekao je Mijailović.