Veliki pad bitkoina povukao na dole druge kriptovalute

Bitkoin je pao danas čak 20 odsto zbog širenja strahovanja o daljim ograničenjima tržišta posle najave Južne Koreje da će zabraniti trgovinu kriptovalutama.Bitkoin, kao najveća digitalna valuta pao je prvo 14 odsto na 11.940 dolara danas pre podne u Londonu, što je najniža vrednost od kraja decembra, pokazuju kompozitne cene agencije Blumberg.Posle podne je taj pad ublažen na oko 10 odsto.Pad bitkoina podstakao je masovnu prodaju drugih rivalskih kriptovaluta. Ripl je izgubio čak 33 odsto a etereum 24 odsto, pre nego što su povratili nešto od tih gubitaka, navodi Blumberg.Trgovci širom sveta pokušavaju da utvrde kada ili kako će tržišne regulatorna tela obuzdati industriju koja je decentralizovana i dobija veliki deo svoje vrednosti od anonimnih investitora. Mnoge tvrdnje da digitalne valute predstavljaju mehur izazvalo je njihovu masovnu prodaju tokom prošle godine, posle čega je opet usledio oporavak.U Južnoj Koreji zatvaranje trgovine kriptovalutama je i dalje opcija, rekao je ministar finansija Kim Dong-jeon u intervjuu za radio TBS. On je dodao da o tim merama prvo treba "ozbiljno" da razgovaraju ministri.Kina, koja je prva počela da uvodi mere prema toj industriji prošle godine, povećava ogrančenja trgovanja kriptovalutama, posebno onlajn platformi i mobilnih aplikcija koje nude usluge berzanskog tipa, rekli su izvori upoznati sa tom temom.Nil Vilson iz finansijske firme ETX Capital rekao je da su čuli izveštaje da Južna Koreja, Kina i Japan razmatraju zauzimanje zajedničkog pristupa prema regulisanju trgovanje kriptovalutama, kao i da postoji predlog zakona u SAD koji dovodi u pitanje digitalne valute.Vilson je rekao da izgleda kao da se slaba regulacija koja je dozvolila bum kriptovaluta možda privodi kraju.Stiven Maidžur, predsednik Evropske uprave za hartije od vrednosti i tržišta, rekao je da investitori treba da budu "spremni da izgube sav novac" u bitkoinu."On (bitkoin) ima ekstremno nestabilnu vrednost, što podriva njegovu upotrebu kao valutu. Takođe on nije naširoko prihvaćen", rekao je on.