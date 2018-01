Alen Omić novi centar Crvene zvezde

Beta pre 8 sati

Slovenački reprezentativac Alen Omić novo je pojačanje košarkaškog kluba Crvena zvezda na centarskoj poziciji, saopštili su crveno-beli.Omić, koji je do sada igrao u Hapoelu iz Jerusalima, sa Zvezdom je potpisao ugovor kraja sezone.On je karijeru počeo u Zlatorogu, a nakon toga je igrao za Olimpiju, Gran Kanariju, Efes i Malagu.Mnogi pamte upravo njegovu sezonu u Malagi, ali i gest iz finalne utakmice Evrokupa protiv Valensije. On je tada zaradio isključenje jer je utrčao na parket, iako nije bio u igri, kako bi branio saigrača Nemanju Nedovića, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde i srpskog reprezentativca."Neda je bio moj najbolji prijatelj u Unikahi, momak koji mi je mnogo pomogao na ličnom planu da se snađem u Malagi i neko ko je puno doprineo da osvojimo Evrokup, najveći klupski trofej do sada u mojoj karijeri. Nekako su me Zvezdaši pratili odmalena još u Sloveniji, imam puno prijatelja među njima, uostalom nije tajna da je Crvena zvezda izuzetno popularna u Sloveniji", rekao je Omić."Uostalom imam jako puno prijatelja i drugara među Srbima koji žive u Sloveniji, taj mentalitet i narod su mi jako bliski, tu nema nikakve tajne, uostalom ima li razlike? I te ljude doživljavam kao svoje, mentalitet nam je isti", dodao je 25-godišnji centar.Komentarišući stav dela navijača da igrači iz "neprijateljskog komšiluka nisu dovoljno kvalitetni za Crvenu zvezdu", on je upitao: "Šta je to neprijateljski komšiluk?"Omić je istakao da narod u Srbiji doživljava kao sebi blizak."Imao sam još znatno ranije ideju da apliciram za srpski pasoš uz maternji slovenački. Ja kao Slovenac nisam što se vere tiče neko koga to baš zanima, odmah i da dodam, ljude delim na one dobre i loše, trećeg nema. Ako baš nekoga i interesuje, ateista sam, pa neka bude da je Crvena zvezda moja nada i vera, jer je meni košarka na prvom mestu", rekao je Omić.Alen Omić je reprezentativac Slovenije četiri godine, sa Olimpijom je osvojio nacionalni kup i dva Superupa, dok je u dresu Unikahe prošle sezone slavio osvajanje Evrokupa.