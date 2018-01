Ne zaboravite kišobran: U BiH danas oblačno s kišom, ponegde moguć i sneg

Prema kraju dana ili u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina u Krajini, Posavini i u Hercegovini. Duvaće vetar slab do umeren, uglavnom, severozapadni. Dnevne temperature od kretaće se od 3 do 8 stepeni, na jugu od 7 do 11 stepeni. Temperatura u 7 sati Bjelašnica -7, Sokolac -5, Ivan Sedlo 1, Banja Luka, Sanski Most, Srebrenica, Zvornik 2, Brčko, Doboj, Mostar, Široki Brijeg, Trebinje 3, Bugojno, Gradačac, Livno 4,...