Vremeplov: Umro Duško Trifunović

Dogodilo se na današnji dan. Danas je nedelja, 28. januar, 28. dan 2018. Do kraja godine ima 337 dana. 814 - Umro je franački car Karlo Veliki. Došao je na presto 768. i vladao je do smrti 814. Prekrojio je kartu čitave zapadne Evrope i proširio je Franačku državu od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Papa Lav III krunisao ga je 800. za rimskog cara, što je bio čin s trajnim posledicama po istoriju Evrope. 1457 - Rođen je...