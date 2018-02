Najmanje jedna osoba poginula u sudaru voza i kamiona u Virdžiniji (video)

Najmanje jedna osoba izgubila je život u današnjem sudaru kamiona za prevoz đubreta i putničkog voza, koji je prevozio republikanske članove američkog Kongresa iz Vašingtona u Krozet, u saveznoj državi Virdžiniji.

Blic pre 8 sati | Tanjug

Kako su saopštili američki zvaničnici, poginula osoba nije se nalazila u vozu, a putnici u vozu su mahom dobro, neki su zadobili modrice ili ogrebotine, javila je agencija Rojters. BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff." https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa— NBC News (@NBCNews)...