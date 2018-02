Dodik: Hrvatska da prizna genocid nad Srbima

"Projekat NDH tog vremena je bio da se pobiju Srbi i oni su to revnosno radili. I to je nešto što je nepodnošljivo, da je to zaboravljeno ili nije dovoljno osuđeno", rekao je Dodik, prenose Nezavisne. On je kazao da je Drakulić samo jedno od mesta na kojima su ubijani Srbi i da su za te zločine, pored NDH, krive i komunističke vlasti zbog svog odnosa prema zločinima NDH. Prema njegovim rečima, Srpska je stabilna i mirna i može da...