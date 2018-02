Đurić: Beograd nije dobio nikakva dokumenta od Prištine o ubistvu Ivanovića

Beta pre 10 sati

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kazao je danas da Beograd nije dobio nijedan podatak od Prištine o ubistvu nekadašnjeg lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, što, kako je ocenio, govori o nameri onih koji vode istragu."Tokom jučerašnjeg dana sam razgovarao sa svim našim nadležnim institucijama, niko nije dobio nijedan podatak iz Prištine i to dosta govori o karakteru same istrage, o nameri onih koji je vode i tvrde u javnosti da sarađuju, a mi znamo da ne sarađuju", kazao je Đurić za Radio televiziju Srbije.On je dodao da su tvrdnje da je Beograd dobio informacije iz Prištine "zabrinjavajuće jer Beogradu ništa apsolutno nije stiglo", kao i da svi građani mogu da izvedu zaključak da "tu nije nešto kako treba".Kosovski ministar pravde Abeljard Tahiri izjavio je da su kosovske institucije 5. februara dostavile Srbiji tražena dokumenta o toku istrage ubistva Olivera Ivanovića.Upitan da li će se nešto promeniti nakon današnjeg sastanka Saveta bezbednosti Ujednjenih nacija i opomena upućenih Prištini iz UN, Đurić je odgovorio sa "prećutaću"."Samo održavanje sednica Saveta bezbednosti UN užasno nervira separatiste u Pristini jer pokazuje da nista na Kosovu i Metohiji nije rešeno i ako pokušavaju da reše status, ta tema nije regulisana na način koji njima odgovara", kazao je Đurić i dodao da je sednica prilika za Srbiju da iznese svoje interese i istinu "šta se to tamo (na KiM) dešava".Govoreći o Strategiji za Zapadni Balkan, on je ocenio da je to dobra i važna vest za Srbiju jer pokazuje da je ugled Srbije porastao.