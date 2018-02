Vremenska prognoza: Biće snega i za skijanje

U VEĆEM delu srbije u subotu će biti suvo vreme, ali se tokom popodneva na jugu, a do kraja dana i u centralnim krajevima, očekuje naoblačenje sa kišom i snegom! Duvaće slab vetar, a najniže temperature biće od minus četiri do nule na Celzijusovoj skali. U najtoplijem delu dana biće do osam stepeni. Za naredne dane meteorolozi najavljuju uglavnom oblačno i hladnije vreme. Za drugi dan vikenda očekuje nas oblačno i malo hladnije vreme. Dok će...