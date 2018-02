Ujutru mraz, popodne sunčani intervali

Danas ujutru biće slab mraz, mestimično magla ili niska oblačnost koja će se ponegde na severu i duž rečnih tokova zadržati duže tokom dana.

Blic pre 8 sati | Tanjug

Posle podne u većem delu sa sunčanim intervalima. Uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u centralnim krajevima naoblačenje, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na istoku severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 C, najviša dnevna od 6 do 11 C. U Beogradu jutro i delom pre podne pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne sa sunčanim intervalima. Uveče nablačenje, u toku noći s kišom....