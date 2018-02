Jokićev flert sa tripl-dablom, "Bradonja" šerif i u Koloradu!

Nikola Jokić je odigrao još jedan sjajan meč, ali je njegov tim prekinuo seriju pobeda, u Koloradu je slavio vodeći tim lige Hjuston. Srbin je lideru ubacio 21 poen, imao je 14 skokova i 8asistencija, na drugoj strani presudio je 41 koš nezaustavljivog Hardena. On je do poluvremena dao 27 poena, u poslednjoj četvrtini "Bradonja" je dodao još 7, kada se Denver vratio u meč i priveo posao kraju. No one can stop James...