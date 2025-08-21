Referendum o presudi Suda BiH i odluci CIK-a protiv Dodika zakazan za oktobar

Danas pre 8 sati  |  RTRS
Referendum o presudi Suda BiH i odluci CIK-a protiv Dodika zakazan za oktobar

Referendum povodom presude Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije da oduzme mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku održaće se 18. ili 25. oktobra, dogovoreno je na sastanku vladajuće koalicije.

Tačan datum biće utvrđen u Odluci o raspisivanju referenduma, koja će se u petak naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi RTRS. Kako se navodi, predloženi datum ostavlja dovoljno vremena da Izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i sama Odluka o referendumu, prođu sve procedure – od parlamenta, preko Veća naroda, pa do Ustavnog suda Republike Srpske, u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa. Podsećamo,
Republika SrpskaReferendumMilorad Dodik

