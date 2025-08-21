Dodik: Tramp je pobedio - i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Beta pre 2 sata

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS), izjavio je danas da neće dozvoliti da ga zatraše pretnje zatvorom da bi se sklonio s funkcije.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da je srpski narod ohrabren vraćanjem politike zdravog razuma i mirovnim inicijativama na čelu sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom.

Navodeći da "niko ne razume našu muku bolje od predsednika Trampa", Dodik je citirao izjavu američkog predsednika: "Kada radikalna levica ne može da pobedi na demokratskim izborima, zloupotrebljava pravosuđe i neistomišljenike šalje u zatvor. To je njihova standardna taktika širom sveta".

"Predsednik Tramp je pobedio - i ja ću pobediti. Neću dozvoliti da me pretnje zatvorom zastraše da bih se sklonio s funkcije", naveo je Dodik u objavi na engleskom jeziku.

Potom je citirao izjavu američkog potpredsednika Džej Di Vensa, datu u, kako je kazao, (visoki predstavnik u BiH Kristijan) Šmitovoj Nemačkoj, da "kada vidi da evropski sudovi poništavaju izbore, a visoki zvaničnici prete da će poništiti i druge, moramo se zapitati da li zaista poštujemo dovoljno visoke standarde".

"Mi nismo sami u borbi protiv diktatora poput Šmita. Јa neću posustati. Ostajemo nepokolebljivi, zajedno sa našim prijateljima u svetu koji se bore za demokratiju", naglasio je Dodik.

Prema njegovim rečima, sve ovo što se danas dešava posledica je sankcija koje su protiv RS uveli bivši američki predsednici Barak Obama i Džozef Bajden, kao i Šmit, zato što, istakao je, "stojimo uz predsednika Trampa - protiv masovne migracije, protiv veza iranskog režima i Sarajeva, a zalažemo se za slobodno i ponosno izražavanje našeg nacionalnog identiteta zagarantovanog Dejtonskim sporazumom".

"Nisu nas slomili sankcijama, neće ni zloupotrebom pravosuđa", zaključio je Dodik.

(Beta, 21.08.2025)

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaMilorad DodikDonald Tramp

