„Zukorlić ukrao identitete kandidata liste ‘Da oslobodimo Beograd'“

To je rekao danas predsednik Nove stranke Zoran Živković i dodao da je stranka Zukorlića Gradskoj izbornoj komisiji predala spisak „svojih“ kontrolora, na kojem su se našli brojni članovi njihovi koalicije, čime je prekršila ne samo zakon, već i manipulisala ličnim podacima ljudi koji su, naravno, zatečeni ovakvom krađom svojih podataka samo nekoliko dana pred beogradske izbore. On traži da nadležni organi hitno utvrde kako je došlo do...