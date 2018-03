Danas temperatura u minusu uz mogućnost snega i ledene kiše

Danas meteorolozi očekuju da temperature odu do minus 18, dok će u toku dana najviše dostići minius dva.

Blic pre 1 sat | Tanjug

Danas će jutro biti vedro, a oko podneva će se na zapadu, pa zatim i u ostalim krajevima naoblačiti uz slab sneg. Na jugozapadu zemlje će sneg preći u kišu koja će se lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 12, najviša dnevna od minus 2 na jugu i jugoistoku, do minus 6 na severu. Slično vreme i u Beogradu, s jutarnjom temperaturom i do minus 15, a tokom dana do minus pet...