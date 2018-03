Jokić usporio, a Bobi se zahuktao

Foto: AP Photo/Brandon Dill Denver je savladao Memfis (108:102) i tako zadržao osmu poziciju na tabeli Zapada. Za razliku od prethodnih duela Nagitsa Nikola Jokić u tom meču nije imao lidersku ulogu. Srpski as je upisao devet poena i isto toliko skokova, uz pet asistencija, ukradenu i pet izgubljenih lopti za 33 minuta na parketu. On je posle skoro dva meseca ostao ispod "dvocifrenog" učinka na jednoj utakmici. Poslednji put to je uradio...