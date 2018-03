VIDEO: Potezi dva bivša Partizanovca među najlepšima minulog kola Evrolige

Među najlepšima su se našli potezi dva bivša igrača Partizana. Na desetom mestu se nalazi zakucavanje Dragana Milosavljevića za Unikahu protiv Crvene zvezde, dok je na drugom akcija koju su izveli košarkaši Panatinaikosa Nik Kalates i Džejms Gist. Najlepši potez kola su izveli igrači Himkija Aleksej Šved i Entoni Gil i to na startu utakmice protiv Baskonije. The TOP 10 plays from Round 24 pic.twitter.com/7kIibCpzVn — EuroLeague...