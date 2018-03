(Video) Putin: Tramp je moderniji od mene

"Slušajte, dajte da sednemo mirno, pričamo i ovo rešimo. Verujem da aktuelni predsednik (Tramp) želi to isto, ali postoje sile koje mu ne dozvoljavaju da to uradi", rekao je Putin u intervjuu za En-bi-si (NBC). Naglasio je da Rusija nije obeležila SAD kao neprijatelja. "Vi ste doneli odluku, na nivou parlamenta, na nivou Kongresa i stavili ste Rusiju na listu svojih neprijatelja. Zašto ste to uradili? Da li smo mi uveli sankcije SAD? SAD...