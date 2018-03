Đukić: Normalno je kada Partizan igra dobro

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Partizana Miroslav Đukić rekao je da je njegova ekipa danas vrhunski odigrala protiv Čukaričkog i da joj je pobeda bez primljenog gola važna za samopouzdanje i dalji napredak."Srećan sam, pobedili smo veoma teškog protivnika. Prvo poluvreme je odlično, u drugom smo izgubili posed, protivnik nas je pritiskao i nije nam dao da igramo, ali ekipa je svih 90 minuta obavila vrhunski posao i mogu da joj čestitam. Ovo je veoma bitna pobeda za nas, za samopouzdanje, da se popravimo i da budemo bolji", rekao je Đukić na konferenciji za novinare posle utakmice.Partizan je kao gost pobedio Čukarički sa 2:0 golovima Leandrea Tavambe i Ognjena Ožegovića.Đukić je rekao da se osetilo na terenu to što je Partizan igrao kao ekipa i pohvalio je svoje igrače, a pre svega debitanta 18-godišnjeg Svetozara Markovića."Moram da pohvalim dete od 18 godina, ulio je sigurnost, nije se primetilo da je debitant u Super ligi. Ožegović je imao poteškoća i povreda u pripremnom periodu, nadam se da će ovo da mu bude verar u leđa, bitno je da daje golove. Dao je i Tavamba, obojica su radili odlično za ekipu. Svi moraju da budu da spremni da rade za ekipu, samo tako možemo ostvariti naše ciljeve", dodao je trener srpskog šampiona.Upitan da li je iznenađen što je Partizan odigrao dobro, Đukić je odgovorio: "Za mene je iznenađenje kada Partizan ne igra dobro"."Kada Partizan igra dobro to je normalno i to treba da ponavljamo. Mi smo ekipa koja se bori za titule i takva izdanja moramo da ponavljamo. Prezadovoljan sam kako smo takmičarski odigrali, čitali smo meč u prvom poluvremenu, bili smo jednostavni u napadu i stvorili mnogo prilika", naveo je on.Đukić je rekao da je pobeda posledica dobrog rada cele ekipe i dobre odbrane."Bili smo tvrdi u odbrani, bliži protivniku, agresivni, nismo im dozvolili da stvore šansu. (Golman Vladimir) Stojković se skoro nije ni video, što je veoma dobro i pozitivno, da zadržimo nulu, da nazad delujemo čvrsto i onda sve ide mnogo lakše. Ta nula je bitna za naše samopouzdanje", dodao je Đukić.Trener Čukaričkog Nenad Lalatović rekao je da njegova ekipa nije ušla u meč kako treba i da je Partizan zasluženo pobedio."Videla se nervoza kod mojih igrača, ne znam razlog. Imamo mnogo igrača koji su igrali u Partizanu, pa su možda hteli da dokažu da zaslužuju dres Partizana. Nismo delovali kao tim, nismo bili agresivni, prepustili smo im igru, sami smo sebi dali dva gola, pogotovo kod prvog gola. Tavamba je fizički najjački igrač u ligi, naš zadnji igrač uđe mekano u duel, a on pregazi njega, uzme loptu i postigne pogodak", naveo je on."Posle toga Ožegović lepo pobegne, daje prelep gol u suprotan ugao. Prvo poluvreme je pripalo Partizanu, čestitam im. Oni su u drugom delu igrali koliko im je bilo dovoljno, bilo je izjednačeno. Kada se sve sabere, zaslužena pobeda Partizana, a mi se okrećemo narednim utakmicama", dodao je Lalatović.On je rekao da je dogovor bio da ekipa pokiša da ne primi gol u prvih 20 minuta, da bude agresivnija na dva zadnja vezna Partizanova igrača, ali da joj to nije uspelo."Dali su nam dva gola za pet minuta, to je kvalitet Partizana, zato su oni veliki klub, imaju dobre igrače, da jednim potezom mogu da reše utakmicu. A onda 20 minuta moji igrači nisu postojali na terenu. U drugom delu smo imali polušanse koje nismo iskoristili, ali nema razloga da dižem veliku tenziju pred dve teške utakmice koje nas čekaju", rekao je Lalatović.Trener Čukaričkog naveo je i da su prvih 25 minuta prvog poluvremena najlošijih otkako je uz ekipu."Ušli smo u ritam za 14 dana pet utakmica, nemamo ogroman fond igrača na nekim pozicijama. Neki nisu prošli pripreme, bili su povređeni. Ušli smo u kontraritam, danas ne mogu da izdvojim nijednog igrača da je zadovoljio moje kriterijume. Danas je bio takav dan, nemam šta da im zamerim", naveo je Lalatović.