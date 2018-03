Danas toplo, mestimično sa kišom, od nedelje osetno hladnije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, toplo. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 12 do 17 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura oko...