Vučić: Za prvo dete 100.000, za drugo dete 10.000 mesečno dve godine, za treće dete 12.000 mesečno u toku 10 godina, a za četvrto dete 18.000 evra

Mi nemamo dece. To je za našu zemlju ključni problem, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će Srbija u narednom periodu početi da primenjuje razne mere za podsticaj rađanja. Kazao je i da ako problem nataliteta ne "obradimo odmah, izgubićemo zemlju, a na to nemamo pravo, jer je naša obaveza da brinemo o otadžbini u budućnosti". Kako je rekao, Vlada Srbije je usvojila mere za podsticaj rađanja, a on osnovao Savet koji će...