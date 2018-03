Izvučen prvi Loto dobitnik u 2018.Godini : Srećnik od večeras bogatiji za 14 miliona dinara

U večerašnjem 22. kolu igre na sreću Loto izvučen je Loto+ dobitnik. Igrač je uplatio 10 Loto i Loto Plus kombinaciju i jedan Džoker. Ukupna uplata je 920.00. dinara. Igrač koji je uplatio listić sa sledećim Loto plus brojevima: 23, 35, 17, 33, 3, 13, 25, od danas je bogatiji za 120.000 evra. Ovo je prvi Loto plus dobitnik u 2018. godini. Tiket je uplaćen u Beogradu, na opštini Palilula. Izvučena rekordna Loto sedmica: 4.400.000 evra otišlo...