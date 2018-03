Partizan pobedio Radnik

Beta pre 4 sata

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu Radnik iz Surdulice sa 2:0 u 28. kolu Super lige Srbije.Golove za trijumf crno-belih postigli su Marko Jevtović u 63. minutu iz jedanaesterca i Nemanja G. Miletić u 66.Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 61 bodom, devet manje od Crvene zvezde, ali i utakmicom više, dok je Radnik 11. sa 33.Prvo poluvreme utakmice na stadionu u Humskoj nije donelo bilo kakvo uzbuđenje. Bitka se vodila uglavnom na sredini terena, da bi se situacija delimično promenila u drugih 45 minuta.Ekipa Miroslava Đukića je u drugom poluvremenu imala veliki posed lopte i konstantno je pritiskala rivala, a do vođstva je stigla u 63. minutu iz penala koji je skrivio Nikola Radović koji je u šesnaestercu oborio Armina Đerleka. Siguran izvođač jedanaesterca bio je Jevtović.Samo tri minuta kasnije Danilo Pantić je centrirao s desne strane, a odbrana Radnika loše je intervenisala, kratko je odbijena lopta, na koju je naleteo Miletić i preciznim udarcem u dalji ugao pogodio za 2:0.Dva minuta kasnije Radnik je mogao da smanji zaostatak, ali Pantelićev šut sa oko 10 metara nije bio precizan.Partizan je do kraja susreta kontrolisao situaciju na terenu, pa je tako lako došao do prve pobede u prolećnom delu šampionata igranom pred publikom na svom terenu.