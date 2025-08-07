Terzić: Nema opuštanja, ništa nije završeno

Sportski žurnal pre 37 minuta
Terzić: Nema opuštanja, ništa nije završeno

”Ostvarili smo značajnu pobedu u Poljskoj”

- Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim ovim rezultatima. Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub - rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle pobede protiv Leha u Poznanju (3:1)). - Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Velika bruka šampiona Hrvatske! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vredi više od kompletnog tima…

Velika bruka šampiona Hrvatske! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vredi više od kompletnog tima protivnika, ali nije sve u novcu!

Kurir pre 57 minuta
SportSKi dan: Zvezda, Partizan, Barna, Ivan Golac…

SportSKi dan: Zvezda, Partizan, Barna, Ivan Golac…

Sport klub pre 1 sat
Inauguracija novog predsednika Poljske i gostovanje Zvezde: ’’Ovako nešto nisam dugo čuo...’’

Inauguracija novog predsednika Poljske i gostovanje Zvezde: ’’Ovako nešto nisam dugo čuo...’’

Sportske.net pre 2 sata
Partizanov najveći ispit, sada je pravo vreme da neko postane heroj

Partizanov najveći ispit, sada je pravo vreme da neko postane heroj

Nova pre 1 sat
Kapiten Leha nahvalio zvezdu: Crveno-beli su vrlo jak tim, imaju sjajne igrače

Kapiten Leha nahvalio zvezdu: Crveno-beli su vrlo jak tim, imaju sjajne igrače

Večernje novosti pre 2 sata
Zvezda “odradila” posao u Poljskoj, Liga šampiona na vidiku: Bez Šerifa nema udarca, Rade Krunić - 10!

Zvezda “odradila” posao u Poljskoj, Liga šampiona na vidiku: Bez Šerifa nema udarca, Rade Krunić - 10!

Telegraf pre 2 sata
Čitaoci B92.sport zadovoljni Zvezdom: Krunić zamalo odličan, jaka četvorka za Milojevića FOTO

Čitaoci B92.sport zadovoljni Zvezdom: Krunić zamalo odličan, jaka četvorka za Milojevića FOTO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaZvezdan TerzićPoljska

Sport, najnovije vesti »

Zvezdan Terzić: Ništa nije završeno, ovo je bilo samo prvo poluvreme

Zvezdan Terzić: Ništa nije završeno, ovo je bilo samo prvo poluvreme

Danas pre 17 minuta
Uroš Trifunović se vraća u Evroligu!

Uroš Trifunović se vraća u Evroligu!

Sport klub pre 17 minuta
Solar na krovu za 0 evra: Evo kako Crna Gora podstiče nove prozjumere

Solar na krovu za 0 evra: Evo kako Crna Gora podstiče nove prozjumere

Danas pre 17 minuta
SP U21: Odličan start Srpkinja u Indoneziji

SP U21: Odličan start Srpkinja u Indoneziji

Sport klub pre 17 minuta
Bomba! Reprezentativac Srbije potpisao za jedan od najvećih evropskih klubova! Posle fantastične sezone napravio transfer…

Bomba! Reprezentativac Srbije potpisao za jedan od najvećih evropskih klubova! Posle fantastične sezone napravio transfer karijere!

Kurir pre 17 minuta