Terzić: Nema opuštanja, ništa nije završeno

”Ostvarili smo značajnu pobedu u Poljskoj”

- Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim ovim rezultatima. Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub - rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle pobede protiv Leha u Poznanju (3:1)). - Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije