Zemun pobedio Vojvodinu, Borac bolji od Bačke, remi Javora i Čukaričkog

Fudbaleri Zemuna pobedili su danas u Novom Sadu Vojvodinu sa 3:0, dok je Borac sa 2:1 slavio protiv Bačke, a Javor i Čukarički su u Ivanjici igrali nerešeno 3:3 u utakmicama 29. kola Super lige Srbije.Zemun je u Novom Sadu iznenadio domaćina i došao do ubedljivog trijumfa, trećeg uzastopnog.Ekipa Milana Milanovića povela je golom Veljka Simića u 18. minutu, da bi Justas Lasickas u 32. povisio na 2:0.Konačan rezultat na stadionu Karađorđe postavio je Nemanja Vučić u 53. minutu iz jedanaesterca.Zemun je ovom pobedom došao do 10. mesta na tabeli Super lige Srbije sa 34 boda, dok je Vojvodina osma sa 40.Borac je u Čačku posle osam utakmica bez pobede došao do tri boda u borbi za opstanak. Čačanima je ovo prvi upeh na domaćem terenu još od početka novembra, kada su takođe sa 2:1 pobedili Javor.Borca je poveo golom Uroša Stamenića u 51, da bi dva minuta kasnije autogolom Filip Bajić povisio na 2:0, da bi u sudijskoj nadoknadi vremena Bačka samo uspela da ublaži poraz preko Timoteja Dodleka.Borac je idalje poslednji, 16. na tabeli Super lige Srbije sa 20 bodova, dok je Bačka 12. sa 30.Javor i Čukarički odigrali su zanimljivu utakmicu u Ivanjici u kojoj je domaćin dvaput bio u prednosti, ali je ekipa Nenada Lalatovića na kraju ipak uspela da se izbori za remi.Domaćin je poveo golom Miloša Karišika u 16. minutu, ali je Čukarički već u 24. izjednačio pogotkom Marka Docića.Javor je preko Momčila Mrkaića u 43. minutu ponovo došao do prednosti, a Mrkaić je u 47. povisio na 3:1. Čukarički je uspeo da se vrati u utakmicu autogolom Karišika u 62. minutu i Ognjena Mudrinskog u 78.Ekipa s Banovog brda utakmicu je završila s desetoricom igrača na terenu, pošto je Mudrinski u 81. minutu dobio dirketan crveni karton.Čukarički je ovim bodom osigurao plasman u plej-of, pošto je sada četvrti sa 47 bodova, dok je Javor 14. sa 22.