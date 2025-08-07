Trener Leha impresioniran zvezdom: U Poljskoj se ne susrećemo sa ekipama na tom nivou

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Poznanju domaći Leh 3:1, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.Zvezda je povela u devetom minutu golom Radeta Krunića, a Leh je izjednačio u 34. minutu golom Mikaela Išaka.

Zvezda je ponovo povela golom Krunića u 53. minutu, a konačan rezultat postavio je Bruno Duarte u 73. minutu. Trener Leha Danas Nils Frederiksen bio je impresioniran igrom crveno-belih večeras i istakao da se u poljskoj Ekstraklasi njegova ekipa ne suočava sa ekipama tog nivoa. "Da budem potpuno iskren, danas smo igrali protiv ekipe koja je nivo iznad ekipa sa kojima se obično susrećemo u poljskoj ligi. Imali smo dobar period u prvom poluvremenu i tada smo igrali