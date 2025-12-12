Delije napravile treće poluvreme u Gracu: Pogledajte kako su slavili sa igračima Zvezde

Mondo pre 3 sata  |  Dušan Ninković
Delije napravile treće poluvreme u Gracu: Pogledajte kako su slavili sa igračima Zvezde

Crvena zvezda je pobedila Šturm u Gracu i napravila ogroman korak ka nokaut fazi takmičenja, a meč šestog kola u Ligi Evrope obeležili su i navijači srpskog kluba.

Po informacijama sa lica mesta, gotovo 3.000 navijača na stadionu u Gracu navijalo je za beogradske crveno-bele, koji su na njihovim krilima stigli do izuzetno važne pobede. Kada se meč u Gracu završio, fudbaleri Crvene zvezde i navijači srpskog predstavnika u igi Evrope napravili su zajedničko "treće poluvreme". Čak 15 minuta trajalo je zajedničko navijače, pevanje dobro poznatih pesama, a zatim i fotografisanje ispred tribine na kojoj su bile najvatrenije
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Derbi kome se divi Evropa - prvi sudar Partizana i Zvezde ove sezone

Derbi kome se divi Evropa - prvi sudar Partizana i Zvezde ove sezone

RTV pre 16 minuta
Ako Zvezda prođe dalje - Kakva su pravila i koji su termini žreba za nokaut-fazu Lige Evrope?

Ako Zvezda prođe dalje - Kakva su pravila i koji su termini žreba za nokaut-fazu Lige Evrope?

Sportske.net pre 56 minuta
Zvezda vezala dve pobede za beg sa dna tabele

Zvezda vezala dve pobede za beg sa dna tabele

Sport klub pre 51 minuta
Zvezdina pobeda u Gracu zlata vredna, oseća se miris proleća u Evropi

Zvezdina pobeda u Gracu zlata vredna, oseća se miris proleća u Evropi

Nova pre 1 sat
Zvezda naciljala prvo pojačanje na zimu, Strahinja Eraković se vraća na Marakanu?!

Zvezda naciljala prvo pojačanje na zimu, Strahinja Eraković se vraća na Marakanu?!

Telegraf pre 1 sat
Zvezda na zimu vraća bivšeg defanzivca?

Zvezda na zimu vraća bivšeg defanzivca?

Danas pre 2 sata
Niko nema ništa protiv: Sjajna prilika da Zvezda vrati štopera

Niko nema ništa protiv: Sjajna prilika da Zvezda vrati štopera

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaDelijeLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Da li će Janis Adetokumbo ostati u Milvokiju?

Da li će Janis Adetokumbo ostati u Milvokiju?

Danas pre 1 sat
Derbi o kom priča Evropa - prvi sudar Partizana i Crvene zvezde ove sezone

Derbi o kom priča Evropa - prvi sudar Partizana i Crvene zvezde ove sezone

RTS pre 16 minuta
Klop i Real Madrid?! Nama je jasno...

Klop i Real Madrid?! Nama je jasno...

Sportske.net pre 11 minuta
Derbi kome se divi Evropa - prvi sudar Partizana i Zvezde ove sezone

Derbi kome se divi Evropa - prvi sudar Partizana i Zvezde ove sezone

RTV pre 16 minuta
Katastrofa za Zvezdu: Moneke ne igra protiv Partizana!

Katastrofa za Zvezdu: Moneke ne igra protiv Partizana!

Hot sport pre 6 minuta