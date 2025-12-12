Delije napravile treće poluvreme u Gracu: Pogledajte kako su slavili sa igračima Zvezde

Crvena zvezda je pobedila Šturm u Gracu i napravila ogroman korak ka nokaut fazi takmičenja, a meč šestog kola u Ligi Evrope obeležili su i navijači srpskog kluba.

Po informacijama sa lica mesta, gotovo 3.000 navijača na stadionu u Gracu navijalo je za beogradske crveno-bele, koji su na njihovim krilima stigli do izuzetno važne pobede. Kada se meč u Gracu završio, fudbaleri Crvene zvezde i navijači srpskog predstavnika u igi Evrope napravili su zajedničko "treće poluvreme". Čak 15 minuta trajalo je zajedničko navijače, pevanje dobro poznatih pesama, a zatim i fotografisanje ispred tribine na kojoj su bile najvatrenije