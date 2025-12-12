Niko nema ništa protiv: Sjajna prilika da Zvezda vrati štopera

Dve stvari su se poklopile: Strahinja Eraković nije zadovoljan statusom u ruskom velikanu, a na sve to primamljivo deluje činjenica da su crveno-beli praktično obezbedili evropsko proleće.

Momak iz Batajnice proslavio je pobedu šampiona Srbije u Gracu uz navijačke pesme u svom automobilu, a izvori „ Mozzart sporta“ došli su do saznanja da postoje ozbiljni izgledi za povratak štopera Zenita na stadion „Rajko Mitić“. Ovaj 24-godišnjak otišao je u Sankt Peterburg leta 2023. godine u transferu vrednom 8.000.000 evra, i uglavnom bio standardan u zadnjoj liniji tima. Ipak, to se u poslednje vreme promenilo. Minutažu je delio sa Vanjom Drkušićem i Ninjom,