Zvezdina pobeda u Gracu zlata vredna, oseća se miris proleća u Evropi

Nova pre 3 sata  |  Autor: Oliver Mijušković
Fudbaleri Crvene zvezde izvukli su pobedu u Gracu protiv Šturma (0:1) i sada su na dobrom putu da se plasiraju u narednu fazu Lige Evrope.

Iako ne igra ubedljivo, pa čak i daleko od svog „plafona“, Zvezda je izvukla maksimum iz poslednja tri meča u Ligi Evrope i ostvarila tri pobede sa po jednim postignutim i nijednim primljenim golom. Pre Šturma istim rezultatom padali su i Lil i FCSB. Odbrana je pokazala čvrstinu, ekipa karakter u prelomnim trenucima, a na delu se videlo da jedna dobra akcija ili potez mogu da presude. Ukratko – specijalnost Vladana Milojevića, koji je uprkos svojim manama i
