Posle lude pobede u derbiju! Partizan gostuje u FMP-u: Evo gde možete gledati prenos utakmice iz Železnika!

Košarkaši Partizana gostuju FMP-u od 21.00 u 10 kolu ABA lige.

U petak, Partizan je ostvario važnu pobedu u Evroligi nad Crvenom zvezdom, posle preokreta i minusa od čak 16 poena razlike. U prvom delu sezone Partizan je pobedio FMP, ali je na tom meču Karlik Džons doživeo tešku povredu stopala. Duel iz Železnika od 21.00 možete pratiti uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.