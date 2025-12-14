Crvena zvezda ne gostuje u Tel Avivu: Promena plana za meč sa liderom Evrolige

Crvena zvezda će nakon meča ABA lige sa Spartakom iz Subotice igrati duplo kolo Evrolige, a prvi meč odigraće u Izraelu.

Protiv Hapoela koji drži prvo mesto na tabeli gostovaće crveno-beli 16. decembra, ali ne u Tel Avivu. Vratili su se izraelski klubovi u svoju državu posle dve godine igranja na neutralnim terenima u Srbiji i Bugarskoj, ali sada zbog jevrejskog praznika Hanuke hala Hapoela u Tel Avivu "Menora" biće zauzeta i crveno-beli će putovati u Jerusalim. Tim Dimitrisa Itudisa biće domaćin u "Dvorani mira". Postojala je opcija i da se meč odigra u Holonu u hali "Toto" međutim