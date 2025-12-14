Zvezda dobila ozbiljno upozorenje iz Izraela: Sledeći rival u Evroligi bez tri najbolja igrača dao 102 poena!

Telegraf pre 17 minuta
Zvezda dobila ozbiljno upozorenje iz Izraela: Sledeći rival u Evroligi bez tri najbolja igrača dao 102 poena!

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva sa kojima će se Crvena zvezda sastati u utorak uveče u Jerusalimu u Evroligi danas su rasturili Hapoel Ber Ševu na gostovanju u 9. kolu izraelske Superlige i to bez dva najbolja igrača - 77:102.

Izraelski tim nastupio je bez Dana Oturua i Elajdže Brajanta, ali i našeg Vase Micića, ali je i pored toga bukvalno demolirao svog imenjaka. Tim iz Tel Aviva je već do poluvremena uspeo da ubaci čak 57 poena, a kvalitet je potvrdio i u nastavku utakmice. Trudio se Dimitris Itudis da smanji minutažu svojim nosiocima koliko je to bilo moguće i deluje da je u tome i uspeo. Ostali igrači vratili su mu dobrim partijama i pomenutom stotkom, što je svakako upozorenje za
