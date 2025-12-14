Moćni Hapoel „gazio“ bez najboljih pred dolazak Zvezde

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva ubedljivo su pobedili ekipu Hapoela u Ber Ševi u generalnoj probi pred duel sa Crvenom zvezdom u utorak u Jerusalimu.

Ekipa Dimitrisa Itudisa je slavila 102:77 iako je bila bez pomoći Vasilija Micića, Elajdže Brajanta, Krisa Džonsa, Danijela Oturua i Entonija Bleknija. Meč je prelomljen serijom 11:0 u finišu druge četvrtine i gostujući tim na odmor je otišao sa 16 poena prednosti (57:41). Tim iz Tel Aviva je sigurnom igrom u nastavku utakmice održavao značajnu prednost koja je u jednom trenutku bila maksimalnih 95:69. Hapoel je zabeležio četvrti uzastopni trijumf i što je