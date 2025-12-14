Moćni Hapoel „gazio“ bez najboljih pred dolazak Zvezde

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Branimir Smilić
Moćni Hapoel „gazio“ bez najboljih pred dolazak Zvezde

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva ubedljivo su pobedili ekipu Hapoela u Ber Ševi u generalnoj probi pred duel sa Crvenom zvezdom u utorak u Jerusalimu.

Ekipa Dimitrisa Itudisa je slavila 102:77 iako je bila bez pomoći Vasilija Micića, Elajdže Brajanta, Krisa Džonsa, Danijela Oturua i Entonija Bleknija. Meč je prelomljen serijom 11:0 u finišu druge četvrtine i gostujući tim na odmor je otišao sa 16 poena prednosti (57:41). Tim iz Tel Aviva je sigurnom igrom u nastavku utakmice održavao značajnu prednost koja je u jednom trenutku bila maksimalnih 95:69. Hapoel je zabeležio četvrti uzastopni trijumf i što je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Izraelci u ritmu pred Zvezdu: Hapoel razbio Ber Ševu i bez Micića uoči duela sa Beograđanima!

Izraelci u ritmu pred Zvezdu: Hapoel razbio Ber Ševu i bez Micića uoči duela sa Beograđanima!

Hot sport pre 14 minuta
Zvezda neće igrati u Tel Avivu

Zvezda neće igrati u Tel Avivu

Vesti online pre 49 minuta
Hladan tuš za Zvezdu odmah posle Spartaka! Biće baš pakleno u utorak!

Hladan tuš za Zvezdu odmah posle Spartaka! Biće baš pakleno u utorak!

Kurir pre 1 sat
Hapoel na +25 pred Zvezdu - i to bez Micića i startera

Hapoel na +25 pred Zvezdu - i to bez Micića i startera

B92 pre 1 sat
Zvezda dobila ozbiljno upozorenje iz Izraela: Sledeći rival u Evroligi bez tri najbolja igrača dao 102 poena!

Zvezda dobila ozbiljno upozorenje iz Izraela: Sledeći rival u Evroligi bez tri najbolja igrača dao 102 poena!

Telegraf pre 1 sat
Preokret: Zvezda ne gostuje Hapoelu u Tel Avivu, evo gde se igra meč

Preokret: Zvezda ne gostuje Hapoelu u Tel Avivu, evo gde se igra meč

Večernje novosti pre 4 sati
Partizan – Zvezda 14:63

Partizan – Zvezda 14:63

Sport klub pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Batler objasio šta se desilo u poslednjem napadu u derbiju (VIDEO)

Batler objasio šta se desilo u poslednjem napadu u derbiju (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Obradović otkrio da je Moneke treniorao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke treniorao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači.“

Danas pre 1 sat
Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Danas pre 2 sata
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 1 sat
Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke…

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke apsolutne vladarke

Danas pre 3 sata