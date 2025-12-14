Partizan – Zvezda 14:63

Partizan je posle velikog preokreta pobedio Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom evroligaškom derbiju, a trijumfu crno-belih novajlije skoro da nisu dale nikakav doprinos.

Jesu, ukupno 14 od 79 poena ako je to uopšte za pohvalu. Crno-beli su do šestog trijumfa u sezoni, najvažnijeg u sezoni, stigli najviše zahvaljujući inspiraciji i mirnoj ruci Duejna Vašingtona koji je večitom rivalu „isporučio“ 25 poena. Amerikanac rođen u Nemačkoj je u najbitnijim trenucima meča preuzeo odgovornost i posao odradio najbolje što zna. Ekipa iz Humske predvođena privremenim trenerom Mirkom Ocokoljićem zabeležila je treću pobedu u isto toliko utakmica,