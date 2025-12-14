Hladan tuš za Zvezdu odmah posle Spartaka! Biće baš pakleno u utorak!

Kurir pre 3 sata
Hladan tuš za Zvezdu odmah posle Spartaka! Biće baš pakleno u utorak!

Košarkaši Hapoel Tel Aviva bili su silni u domaćem prvenstvu u meču pred evroligaški okršaj sa Crvenom zvezdom.

Hapoel je na gostovanju istoimenom klubu iz Ber Ševe došao do pobede rezultatom 102:77. Najbolji u evroligašu bio je Odijas sa 18 poena. Timor je ubacio 13, Malkolm 12, a Blejzer i Ginat po 11. Vase Micića nije bilo zbog povrede, a odmarali su i razni drugi prvotimci. Na drugoj strani Majkl Foster se istakao ispred ostalih sa 19 poena. Evroligaški duel između srpskog i izraelskog tima je na programu u utorak u 20.05 u Jerusalimu. U međuvremenu, Zvezda je pobedila
