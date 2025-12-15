Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu pobedili Spartak sa 93:77 (23:26, 24:19, 27:17, 19:15) u meču 10. kola Grupe B ABA lige.

Spartak je odmah poveo sa 8:0 i bili su u prednosti do pred sam kraj prvog poluvremena. Tada je Zvezda prvi put došla u vođstvo, a uoči velikog odmora je bilo 47:45 za Beograđane. Stigla je Zvezda tokom treće deonice do dvocifrene prednosti. Smanilji su to Subotičani na minus tri (63:60), ali posle 30 minuta je bilo 74:62 za crveno-bele. To je očigledno bio preloman momenat i Zvezda je do kraja meča rutinski sačuvala prednost. Džered Batler je najefikasniji u