Partizan enigma i za FMP: Milton i Vašington nosili crno-bele do nove pobede!

Hot sport pre 1 sat
Partizan enigma i za FMP: Milton i Vašington nosili crno-bele do nove pobede!

Partizan nastavlja sa pobedama! U okviru 10. kola ABA Lige grupe A, sastali su se FMP i Partizan.

Crno-beli tom prilikom upisali su novu pobedu rezultatom 91:79. FMP: Barna – Odžijako – Skot – Stanojević – Stefanović PARTIZAN: Braun – Fernando – Marinković – Milton – Parker Startna petorka crno-belih za utakmicu 10. kola ABA lige!⚫️⚪️ #KKPartizan #ABAliga pic.twitter.com/d7m6BbdhDc — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 14, 2025 Zbog ranijeg skoka Bruna Fernanda, prvi posed pripao je ekipi FMP-a. Imale su obe ekipe po tri napada na samom početku koji
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ocokoljić posle pobede u Železniku: Do srede svašta može da se desi

Ocokoljić posle pobede u Železniku: Do srede svašta može da se desi

Kurir pre 24 sata
Šta je sa Kalatesom? Ocokoljić otkrio i dodatne kadrovske probleme

Šta je sa Kalatesom? Ocokoljić otkrio i dodatne kadrovske probleme

Sportske.net pre 35 minuta
Ocokoljić nakon trijumfa: „Prezadovoljan sam, ali ne znam kako ćemo izgledati protiv Virtusa!“

Ocokoljić nakon trijumfa: „Prezadovoljan sam, ali ne znam kako ćemo izgledati protiv Virtusa!“

Hot sport pre 20 minuta
TVITOVI - Ko u Partizanu ''radi sve'', a ko ''džabalebari''?

TVITOVI - Ko u Partizanu ''radi sve'', a ko ''džabalebari''?

Sportske.net pre 50 minuta
Ocokoljić zagonetan nakon pobede nad FMP-om: „Svašta može da se dogodi do srede“

Ocokoljić zagonetan nakon pobede nad FMP-om: „Svašta može da se dogodi do srede“

Nova pre 20 minuta
Partizan u ponedeljak dobija novog trenera? Crno-bele u duplom kolu Evrolige vodi novi stručnjak

Partizan u ponedeljak dobija novog trenera? Crno-bele u duplom kolu Evrolige vodi novi stručnjak

Kurir pre 35 minuta
Ocokoljić: "Do srede svašta može da se desi"

Ocokoljić: "Do srede svašta može da se desi"

B92 pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFMPVašingtonTwitterABA liga

Sport, najnovije vesti »

Haugan slavio u slalomu u Val d'Izeru

Haugan slavio u slalomu u Val d'Izeru

Sportske.net pre 5 minuta
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 15 minuta
Virtus ima novi problem pred Partizan, šta je Duško Ivanović otkrio posle poraza u Milanu?

Virtus ima novi problem pred Partizan, šta je Duško Ivanović otkrio posle poraza u Milanu?

Sportske.net pre 10 minuta
Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“

Danas pre 15 minuta
Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Danas pre 1 sat