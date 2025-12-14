Partizan enigma i za FMP: Milton i Vašington nosili crno-bele do nove pobede!

Partizan nastavlja sa pobedama! U okviru 10. kola ABA Lige grupe A, sastali su se FMP i Partizan.

Crno-beli tom prilikom upisali su novu pobedu rezultatom 91:79. FMP: Barna – Odžijako – Skot – Stanojević – Stefanović PARTIZAN: Braun – Fernando – Marinković – Milton – Parker Startna petorka crno-belih za utakmicu 10. kola ABA lige!⚫️⚪️ #KKPartizan #ABAliga pic.twitter.com/d7m6BbdhDc — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 14, 2025 Zbog ranijeg skoka Bruna Fernanda, prvi posed pripao je ekipi FMP-a. Imale su obe ekipe po tri napada na samom početku koji